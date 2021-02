Il bollettino in provincia: 76 nuovi casi e quattro vittime di covid

Quattro nuovi decessi in provincia e 76 casi. Sono i dati contenuti nel bollettino della Asl del 18 febbraio, che fanno salire a 1783 il numero dei contagi registrati a febbraio e a 45 quello dei decessi dall'inizio del mese. E' Latina in particolare a registrati i numeri più alti, con 22 nuovi contagi, il doppio di quelli di ieri e in aumento anche rispetto ai giorni scorsi, mentre sono nove quelli scoperti ad Aprilia, sette a Formia e Terracina, cinque a Sabaudia e Cisterna, quattro a Fondi, tre a Itri e Priverno, due quelli di Roccagorga, Gaeta, Maenza e Sezze e uno infine nei comuni di Minturno, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo. Buone notizie sul fronte dei guariti, che sono 171 in più nelle ultime 24 ore. Si allunga però il bilancio delle vittime, con quattro decessi registrati rispettivamente nei comuni di Aprilia, Itri, Priverno e Terracina.

