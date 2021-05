Covid, il bollettino della Asl di Latina del 19 maggio: 47 nuovi contagi e zero decessi

Sono complessivamente 47 i nuovi contagi sul territori su circa un migliaio di test effettuati. I casi sono stati accertati in 12 comuni pontini, con il numero più elevato ad Aprilia che conta 16 positivi. Altri otto sono stati poi rilevati a Latina, sette nella città di Fondi, cinque a Terracina, due a Minturno, Sonnino e Sezze e infine uno rispettivamente a Cisterna, Cori, Formia, Monte San Biagio e Roccagorga.

Dal 1 maggio ad oggi i contagi sono stati in provincia 1.649. Il bollettino della Asl di oggi segnala inoltre due ricoveri (per un totale di 98 dall'inizio del mese) e ben 389 pazienti guariti, 3.100 infine le dosi somministrate nell'arco di 24 ore. Resta fermo ormai da una settimana il conteggio delle vittime, che sono 20 dall'inizio del mese e da una settimana la provincia non ha registrato nuove vittime del covid.

