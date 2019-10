E' stata rintracciata dai carabinieri della tenenza di Fondi una ragazza di Padova, 17 anni, della quale erano state diramate le ricerche in quanto scomparsa dalla sua abitazione. I militari l'hanno riconosciuta, identificata e subito dopo hanno avvisato i familiari che avevano presentato la denuncia e sono attesi adesso in caserma per riportare a casa la ragazza.



La minore è in buone condizioni, non si conoscono i motivi del suo allontanamento da casa.

