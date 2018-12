Guidava ubriaco e nell'incidente morì la compagna incinta: condannato a 6 anni e 8 mesi

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

E’ stato condannato a 6 anni e 8 mesi per omicidio stradale Alessio Consalvi, il 30enne che provocò un incidente stradale nel quale morì la compagna 27enne, Valentina Picca, incinta di tre mesi. Ieri si è concluso il processo con rito abbreviato davanti al giudice Pierpaolo Bortone che ha disposto la condanna con un risarcimento provvisionale di circa un milione di euro a favore dei parenti della vittima che si sono costituiti come parti civili nel processo.Nella precedente udienza il pubblico ministero Giuseppe Bontempo aveva chiesto la condanna a dieci anni e otto mesi di reclusione. Consalvi, assistito dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Alessio Faiola, è accusato di omicidio stradale aggravato dalla assenza di assicurazione sul veicolo, guida senza patente, lesioni personali stradali gravissime, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebbrezza alcolica ed interruzione della gravidanza. Disposto un risarcimento provvisionale di circa un milione di euro.