Grave incidente sulla Nettunense: auto si ribalta ad Aprilia. Traffico in tilt

Brutto incidente stradale sulla via Nettunense, a Campo di Carne, ad Aprilia, nei pressi dell'azienda Infissi Nettunense. Due auto si sono scontrate per cause da accertare oggi attorno alle 16.30. Il traffico è andato subito in tilt in entrambe le direzioni. Coinvolte una Fiat 600 che è finita nella cunetta laterale ed una Citroen condotta da una donna che a causa dell'impatto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. I due conducenti sono rimasti feriti, ma in modo lieve. Sul posto sono intervenuti comunque i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Aprilia.Giornata da dimenticare quella di oggi per gli automobilisti che si sono trovati a circolare sulla via Nettunense: nel primo pomeriggio,infatti, un altro incidente tra due auto e una moto ha creato altri disagi alla circolazione. L'incidente è avvenuto nei pressi della Stazione, lunghe code si sono formate tra via Matteotti e via del Commercio. Anche in questo caso sul posto 118 e Polizia Locale.