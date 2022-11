Latina, gli studenti in concerto per la Notte Arancione

Saranno le band e i cantanti degli istituti superiori di Latina protagonisti del concerto in programma questo pomeriggio, alle 18, presso largo Caduti di Nassiriya, davanti il comando provinciale dei carabinieri. Nell'ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, infatti, si terrà la Notte Arancione, un evento a suon di musica nel quale si esibiranno dal vivo i giovani studenti provenienti da diversi licei della città. Aperto dalla special guest Matilde Brandi il concerto, realizzato grazie al contributo della Regione e con il patrocinio del Comune di Latina, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere. «Vogliamo scuotere le coscienze e investire sulle giovani generazioni parlando il loro stesso linguaggio» sottolinea il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D'Aloia.

La Caserma sarà illuminata di arancione, al fine di ricordare la presenza al suo interno di Una stanza tutta per sé (spazio per la prima accoglienza di donne vittime di violenza). Oltre a un'artista di X Factor e alla Brandi, pronta ad esibirsi insieme al suo corpo di ballo, dopo l'apertura affidata al violinista Luka Hoti si esibiranno Samira De Guidi (Galilei-Sani), gli Edonica (Majorana), Maurizio Vizzino (Manzoni), i Music Art Jam (liceo artistico), Thelma Scusato (Galilei-Sani), I Ragionieri Pop (Vittorio Veneto), Laura Sangermani (Manzoni), i Sapphire (Majorana), Iris Hoti (Manzoni), William Inda (Marconi), Vanessa Cocuzzi (Manzoni) e i Funkestain (Majorana). La manifestazione sarà presentata da Francesca Innocenti del Centro Donna Lilith e Patrizia Polidori. I negozi del centro resteranno aperti.