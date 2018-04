Gaeta, moto finisce sotto un autobus: ferito un giovane

di Antonello Fronzuto

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale verificatosi poco dopo le 13 all'uscita di Gaeta. Un giovane motociclista stava viaggiando in via lungomare Caboto, in direzione Formia quando, giunto quasi all'altezza dei semafori di San Carlo, è entrato in collisione con la fiancata anteriore sinistra di un'auto che viaggiava nella stessa direzione. Dopo l'impatto la moto ha continuato la sua corsa per una decina di metri, superando la linea di mezzeria. In quel momento sopraggiungeva un autobus Cotral fuori servizio della linea Formia - Gaeta, diretto verso il centro cittadino. Il conducente non ha potuto fare nulla per evitare il centauro che viaggiava in direzione opposta. La corsa del mezzo si è arrestata con le ruote sotto la carena. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso il nosocomio Dono Svizzero di Formia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i vigili urbani.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:35



