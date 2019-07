Gaeta, marito violento picchia la moglie e la figlia: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continue violenze, ingiurie, aggressioni fisiche. Un vero incubo quello vissuto da una donna di 48 anni e dalla figlia minorenne a causa del marito violento, L.H. 50enne albanese, che è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta per maltrattamenti in famiglia e lesioni.L'uomo era tornato a casa ubriaco e ha insultato la donna, le ha sputo addosso arrivando anche a picchiarla. Ma era solo l'ennesimo episodio di violenza al quale ha deciso di dire basta. Sul posto i poliziotti hanno trovato madre e figlia sconvolte e, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno avviato le ricerche dell'aggressore, prima in casa e poi nei luoghi che abitualmente frequentava. Le ricerche si sono concluse in un bar poco lontano da casa, dove il 50enne è stato bloccato e arrestato.Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di scoprire che il 50enne non era nuovo ad aggressioni simili: era stato infatti già condannato per reati analoghi commessi nei confronti della sua ex moglie. Al termine dell'attività di rito è stato condotto presso il Carcere di Cassino.