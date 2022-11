Addio all'imprenditrice balneare Fulvia Frallicciardi

Il mondo degli operatori balneari è in lutto per la scomparsa della nota imprenditrice Fulvia Frallicciardi, avvenuta stamane al termine di una lunga battaglia. Titolare e animatrice dello stabilimento balneare "Nave di Serapo", già vice presidente nazionale dell'Associazione Balneari Donne, ha promosso numerose iniziative culturali, turistiche e ambientali nel territorio e operato attivamente anche in politica ricoprendo nel 2013 l'incarico di assessore provinciale al Bilancio.

Il sindaco di Gaeta Cristian Luccese ha voluto così ricordarla: "Chi l'ha concosciuta la ricorda come una donna forte, un'imprenditrice che ha sempre messo tanta passione nel suo lavoro, una donna dal carattere forte e coinvolgente. Fulvia ha amato moltissimo la nostra città, promuovendo tante iniziative cultruali e ambientali a tutela del territorio e del litorale gaetano. Una vita vissuta intensamente".

Espressioni di cordoglio sono pervenute da vari settori della provincia e della regione al marito Angelo ed ai figli Gabriele e Cristiano. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Paolo a Gaeta.