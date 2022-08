Un uomo di 50 anni è morto questo pomeriggio a Gaeta. La tragedia alla spiaggia delle Scissure, uno degli arenili più conosciuti della costa gaetana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i militari della Guardia Costiera. Si sta ancora cercando di ricostruire cosa sia accaduto. Non è chiaro se l'uomo, che è di Pontecorvo, abbia avuto un malore o se si sia trovato in difficoltà per le forti correnti di quel punto della costa. I testimoni segnalano che oggi il mare è agitato.