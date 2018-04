Furto su auto in sosta all'ospedale e coltello in tasca: tre denunce della polizia

Hanno approfittato dell'auto lasciata aperta, hanno preso gli effetti personali del proprietario e sono fuggiti, ma poco dopo sono stati fermati dalla Polizia. E' accaduto nel parcheggio dell'ospedale "Santa Maria Goretti", dove un uomo aveva lasciato un parente e stava tornando a prendere l'auto quando ha visto i due armeggiare e darsi alla fuga.



A quel punto ha dato l'allarme e un equipaggio della "volante" che stava svolgendo i servizi di controllo intensificati dal questore di Latina, Carmine Belfiore, ha raggiunto e bloccato i due. Si tratta di un uomo di 43 anni e un ragazzo di 22, già noti alle forze dell'ordine, che hanno restituito tutto e sono stati denunciati.



Nei pressi delle Autolinee, invece, nel corso di un posto di blocco il conducente di una Fiat 600 si mostrava particolarmente insofferente al controllo di polizia. Visto il suo atteggiamento gli operatori sottoponevano a perquisizione il veicolo e la persona che andava in giro con un coltello a serramanico. L'uomo, un italiano di 47 anni, è stato denunciato per “porto abusivo di armi” e la sua auto è stata sequestrata in quanto priva di copertura assicurativa.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA