Furbetti dell'arenile a Terracina: sequestrati centinaia di ombrelloni e lettini sul lungomare

Nuovi sequestri sulle spiagge di Terracina: Guardia Costiera e Polizia Locale nella notte tra il 16 ed il 17 agosto sono intervenuti sul Lungomare Circe dove hanno rimosso centinaia di attrezzature balneari, tra ombrelloni, lettini, sdraio e altre suppellettili, lasciati sulla spiaggia libera dai turisti per riservarsi un posto privilegiato per la giornata successiva, occupando l'arenile abusivamente.Emblematica la foto scattata al termine del blitz con la spiaggia ralmente "libera" da ombrelloni e sdraio dei furbetti dell'arenile. «Le attrezzature rimosse sono state sequestrate e trasferite presso un deposito comunale, mentre oltre 28 mila metri quadrati di spiaggia sono stati restituiti all’uso libero e pubblico della collettività - spiegano dall'Ufficio Circondariale marittimo di Terracina - L’intervento, che fa seguito ad altri blitz realizzati nei giorni scorsi, fa parte integrante del dispositivo “Mare Sicuro 2019”, un’operazione che ha, tra i suoi scopi, anche quello di garantire il corretto svolgimento delle attività balneari e tutelare coloro che voglio godersi le spiagge e le acque del litorale sud pontino in serenità e sicurezza».