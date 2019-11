Fulmine si abbatte su un condominio: paura a Latina Scalo

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Latina Scalo. Lunedì sera intorno alle 20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gloria dopo la segnalazione di un incendio in un condominio. Sul posto, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina ha verificato «che non si trattava di un vero e proprio incendio ma bensì dei danni di un fulmine che, dopo essersi abbattuto sull'antenna condominiale, aveva provocato conseguenze su tutto il palazzo».Sono risultati dannegiati l'impianto elettrico condominiale, gli impianti elettrici dei vari appartamenti e i relativi elettrodomestici, l'autoclave del condominio oltre ad una tubatura del gas. «Il nostro personale - spiegano i vigili del fuoco - oltre a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha chiesto l'immediato intervento della società erogatrice del gas per ripristinare le condizioni di sicurezza». Fortunatamente non ci sono stati feriti.