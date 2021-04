Frontale tra due Suv a Cisterna, tutti illesi

Incidente questa sera intorno alle 19, in via Giovanni XXIII nella zona di Le Castella a Cisterna di Latina, in cui sono rimasti coinvolti due suv, una Kia Sorrento ed una Mercedes ML350. Illese le tre persone che viaggiavano sulle due vetture. La Mercedes era guidata da un 27enne, mentre sulla Kia viaggiavano due 50enni, tutti e tre residenti in zona. Nello scontro la Sorrento ha perso la ruota, mentre l’ML350 è volata contro una recinzione in cemento. La dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Locale coadiuvati dai militari della stazione carabinieri di Cisterna. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere la rimozione delle auto incidentate ed effettuare l’intervento di bonifica del manto stradale.

