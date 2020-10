Nessuna novità in Consiglio comunale a Fondi rispetto a quanto emerso nel primo turno elettorale: 16 poltrone in maggioranza e una numerosa ed eterogenea opposizione. Il gruppo più numeroso, con ben dieci consiglieri, è quello di Forza Italia.

LA MAGGIORANZA

Il più votato, con la bellezza di 1357 preferenze, è Vincenzo Carnevale che, dai rumors, potrebbe essere nominato vice sindaco, Una carica che si aggiunge a quelle già ricoperte per il capogruppo uscente di Forza Italia, anche vice presidente della Provincia di Latina. A seguire, in ordine di voti ricevuti, Piero Parisella, Stefania Stravato, Roberta Muccitelli, Claudio Spagnardi, Mariapalama di Trocchio, Guido La Rocca e ben tre new entry: Mariano Di Vito, espressione dell'elettorato del Mof, Raffaele Gagliardi e il più giovane della maggioranza ovvero il 30enne Cristian Peppe.

Litorale e Sviluppo fondano, la lista fondata dal neoeletto sindaco Beniamino Maschietto nonché espressione delle contrade costiere, ha invece conquistato due posti in Consiglio: il veterano Giulio Cesare di Manno e Franco Carnevale.

Tre poltrone, infine, per IoSi, la civica lanciata ormai dieci anni fa dall'ex sindaco Salvatore De Meo. Tornano in Consiglio, quindi, Daniela De Bonis, per la quale potrebbero riaprirsi le porte della giunta, Fabrizio Macaro e Sergio Di Manno. Altro volto nuovo della politica locale anche Fabio Iannone, molto conosciuto in città per via del suo ristorante Al Boschetto ed espressione dell'elettorato di Curtignano.

Altri potrebbero entrare in caso di eletti nominati assessori. In quel caso la surroga è automatica.

L'OPPOSIZIONE

Quanto all'opposizione, il gruppo più numeroso è quello del candidato sconfitto al ballottaggio Luigi Parisella. Ad affiancarlo in quella che sarà un'attenta e severa opposizione saranno l'avvocato Luigi Vocella, con il simbolo di Riscossa Fondana, Tiziana Lippa (Fondi Terra Nostra) e Franco Cardinale (La Mia Fondi). Ha per la prima volta un doppio posto nella Pubblica Assise della città di Fondi anche il partito Fratelli d'Italia rappresentato, oltre che dall'avvocato nonché ex candidato sindaco Giulio Mastrobattista, anche dal collega Stefano Enea Guido Marcucci. Dopo tante battaglie nel mondo sia politico che dell'associazionismo, entra finalmente in Consiglio anche Francesco Ciccone che cercherà di far valere i numerosi progetti del gruppo Fondi Vera. Escluso il Pd ma il centrosinistra avrà comunque un validissimo rappresentante grazie alla presenza di Raniero De Filippis che non è riuscito nell'impresa di diventare sindaco ma entra in Consiglio con la civica Camminare Insieme.

Ba.Sa.

