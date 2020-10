Fondi elegge il sindaco, alle 15 si chiudono i seggi: lo scrutinio in diretta

Fondi

Alle 15 chiudono i seggi e inizia lo scrutinio per l'elezione del sindaco di. Al ballottaggio si sono fronteggiati il sindaco facente funzioni uscentee l'ex primo cittadinoche al primo turno si sono attestati, rispettivamente al 49,5% e al 19,43%.Affluenza in calo rispetto al primo turno ma di diversi punti percentuali in più rispetto alla media nazionale e al vicino comune di Terracina. L'ultimo dato rilevato, alle 23 di ieri, si è attestato attorno al 43,52%, con uno scarto del 54,48% rispetto al 20 settembre. Tra i responsabili di questo trend, sicuramente, il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino.Per votare, lo ricordiamo, c'è tempo fino alle 15 quando sarà pubblicato anche il prossimo e ultimo dato relativo all'affluenza.Subito dopo inizierà lo spoglio ed entro sera dovrebbe essere noto il nome del nuovo sindaco di Fondi.