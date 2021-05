Fondi, donna denunciata per maltrattamento e abbandono di animali

Gli agenti della polizia locale di Fondi hanno denunciato una 51enne del posto, accusata dei reati di maltrattamento e abbandono di animali. Un deferimento legato alle precarie condizioni di salute di un cane rinvenuto nei giorni scorsi dagli uomini coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, intervenuti in un terreno di periferia dopo la segnalazione di una residente: dalle verifiche effettuate è emerso che l'animale, che guaiva quasi ininterrottamente, era stato in pratica lasciato a se stesso.

Secondo le ricostruzioni gli operanti, entrati in azione a tarda ora in seguito a una serie di sopralluoghi volti ad individuare l'area dove era costretto, poi localizzata in via Fasana, lo hanno trovato legato con una corda di circa un metro, che ne limitava in maniera pesante i movimenti, e con una profonda lacerazione della cute, dovuta al collare troppo stretto.

Una volta tratto in salvo e rifocillato con acqua fresca e cibo in quantità, dietro disposizione del pubblico ministero Martina Taglione, raggiunto da un'informativa a cura dell'ispettore capo Giovanni Mosconi, il cane è stato sequestrato ed affidato alle cure dell'associazione di volontariato "Vita". Ribattezzato Roger, sarà destinato all'adozione.

