Ripartono le visite del Fai, l'Antica Norba tra le bellezze da riscoprire nel fine settimana

L'Antica Norba tra i 200 luoghi nei quali il Fai, Fondo per l'ambiente italiano, riprende le visite all'aperto dopo l'emergenza Coronavirus. «Riscoprire le straordinarie bellezze dell’Italia all’insegna della sicurezza: questo è l’obiettivo che il Fai si è posto per questa edizione speciale in programma il prossimo week end».

La Delegazione di Latina, nata appena lo scorso 15 dicembre, coglie l’occasione per inaugurare le proprie iniziative volte a scoprire e valorizzare il territorio. Individuato in collaborazione con Comune di Norma e con il sindaco Gianfranco Tessitori il parco archeologico dell’Antica Norba, arricchito dei recenti interventi di restauro a cura della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti.

I giovani volontari della delegazione locale, già apprendisti Ciceroni del Liceo classico Dante Alighieri nelle scorse edizioni delle Giornate Fai accompagneranno i visitatori alla scoperta del prezioso sito, dalle mura monumentali alle domus rimesse in luce, dalle aree sacre agli edifici pubblici. Il tutto incorniciato da uno scorcio paesaggistico che abbraccia la Pianura Pontina fino al mare.

È possibile effettuare le prenotazioni fino alle 15 di venerdì 26 giugno sul sito www.giornatefai.it, su cui si potranno scegliere le fasce orarie proposte.

