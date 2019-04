Europee, mercoledì a Latina in contemporanea la Meloni e Renzi

Al via la campagna elettorale per le Europee e i partiti iniziano a schierare anche a Latina i propri big nazionali. Due, in particolare, gli appuntamenti politici previsti già per mercoledì 10 nel capoluogo pontino. Al Teatro Moderno in via Sisto V alle 18, arriva la leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per un comizio con lo slogan L’Italia cambia l’Europa. Sul palco, insieme alla Meloni, ci saranno anche il neo senatore e portavoce provinciale, Nicola Calandrini, il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini e ii vertici provinciali. Alle 18.30, presso l’aula magna del liceo Grassi in via Sant’Agostino, appuntamento con l’ex premier e ex segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, che presenterà il suo libro Un’altra strada, dedicato alla propria esperienza politica e incentrato sulle scelte per il futuro. © RIPRODUZIONE RISERVATA