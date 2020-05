Esami e tesi, spazi e web in Comune di Gaeta a disposizione degli studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'aula consiliare e un'altra sala riunioni del Comune con le relative postazioni internet sono state messe a disposizione degli studenti della zona che avranno bisogno di un supporto tecnologico e di uno spazio idoneo per sostenere gli esami universitari e la discussione della tesi. L'amministrazione comunale ha accolto la proposta fatta in tal senso da Achille Migliorelli, presidente dell'associazione Primavera studentesca e consigliere d'amministrazione dell'Università di Cassino.«Nessuno deve restare indietro, soprattutto se si tratta della formazione universitaria dei nostri ragazzi - osserva il sindaco Cosmo Mitrano Siamo lieti di offrire un supporto agli studenti della nostra città che ne avranno bisogno. In queste settimane, infatti, il dibattito politico nazionale si è concentrato anche sul mondo scolastico e universitario, dove si sono registrate disuguaglianze sociali tra gli studenti. Non tutti, purtroppo, possono permettersi un supporto informatico e una rete internet per la connessione e, quindi, sono tagliati fuori dalla didattica a distanza e dalla formazione. Nel nostro piccolo, per colmare questo divario, mettiamo a disposizione la sala riunioni e l'aula consiliare del palazzo comunale, assicurando inoltre un supporto informatico: pc, webcam, wi-fi ed una connessione internet stabile».«In questo periodo - aggiunge l'assessore alla pubblica istruzione Lucia Maltempo - diversi studenti universitari non possono permettersi una rete internet che consenta loro una connessione adeguata per svolgere gli esami o discutere la tesi. Siamo perciò lieti di aprire le porte del palazzo comunale» Gli studenti che vogliono fare richiesta di utilizzo dell'aula consiliare possono contattare ogni mercoledì dalle 9 alle 13.30 l'ufficio scuola del Comune al telefono 0771.469464 o inviare una mail a: esamincomune@comune.gaeta.lt.it