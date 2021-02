Esalazioni di monossido, gravi Valerio Massimo Manfredi e la formiana Antonella Prenner

Si trovano in gravissime condizioni lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi, 77 anni, trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari nel centro di Roma, che si trovava in casa con la scrittrice ed ex assessore alla cultura del Comune di Formia Antonella Prenner, 47 anni, anche lei ritrovata priva di sensi. Tra le ipotesi un incidente domestico, un'intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore.

Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni: lui in serata è stato trasferito con l'elisoccorso dal 118 all'ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica. La scrittrice formiana, che è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I, insegna Letteratura latina all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre (2018). Fu nominata assessore alla cultura dal sindaco Sandro Bartolomeo nel 2017.

