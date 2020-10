Emergenza Covid, per ora niente lockdown in provincia di Latina. Nel capoluogo chiusura anticipata dei locali

Latina

Finito il vertice in prefettura a, per ora per la provincia pontina non verranno presi provvedimenti ulteriori rispetto a quelli già in vigore nel Lazio relativi all'obbligo di utilizzare le mascherine anche all'aperto in tutte le ore. Malgrado i 73 nuovi positivi di ieri e in attesa del dato di oggi. L'unica novità annunciata è una ordinanza che verrà emessa dal sindaco di Latina che prevede per il capoluogoIl prefetto Maurizio Falco ha annunciato chee ci saranno sanzioni per chi non rispetta le regole sugli assembramenti.La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha annunciato che, per limitare la mobilità degli studenti, sottolineando che si tratta di un invito e che spetterà ai dirigenti delle singole scuole decidere come regolarsi.La Asl ha annunciato che partiranno i quattro drive in fissi: oltre al capoluogo ci saranno quelli di Aprilia, Priverno e Formia o Gaeta. Mentre a Terracina tra domani e dopodomani partirà il drive in per il cluster "elettorale".