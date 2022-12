Scoperta un'enorme serra sotterranea utilizzata per coltivare marijuana: un arresto e 14 kg di droga sequestrata

I carabinieri di Aprilia hanno scoperto una serra sottorranea utilizzata per la produzione di marijuana. I militari hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni.

L'indagine del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia ha coinvolto e Compagnie di Latina, Formia e Terracina, insieme ai Carabinieri Forestali di Cori e del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria.

Il cittadino italiano, 28enne, è stato trovato in possesso di 50 piante di marijuana di altezza media di 2 metri, coltivate in una serra sotterranea con esclusivo accesso tramite botola celata da mattonato. In tutto sono stati sequestrati 15 involucri per un totale di 175 grammi di cocaina, 35 involucri da 410 grammi circa per un totale complessivo di 14 chili marjiuana essiccata, 215 grammi di hashish, 125 di sostanza da taglio in polvere, 3 bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento, nonché un fucile marca Ruger AR 15, con matricola abrasa, e 2 caricatori contenenti complessivamente 48 cartucce calibro 5,56.