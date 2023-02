Gestivano lo spaccio estivo a Sabaudia: sgominata banda di spacciatori

Un'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Latina ha portato all'arresto di quattro persone, destinatarie di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina.

Al vertice del gruppo un 39enne, che gestiva una fiorente attività di spaccio nel territorio di Sabaudia, cocaina in particolare venduta a una variegata platea di consumatori tra l'estate e l'autunno del 2022.

Un'attività investigativa, come specifica la questura, resa particolarmente complessa dall'accortezza dimostrata dagli indagati soprattutto in riferimento ai luoghi in cui nascondere lo stupefacente.

Nonostante questo, nel corso dell'indagine condotta anche con l'ausilio di telecamere e intercettazioni telefoniche, gli investigatori sono riusciti a recuperare diversi quantitativi di droga e a cogliere sul fatto alcuni acquirenti.

Gli approfondimenti hanno consentito di accertare come l'abitazione del 39enne, P.P. le sue iniziali, rappresentasse di fatto un punto di riferimento per gli assuntori della zona.

Nello stesso appartamento, a ottobre 2022, i poliziotti della squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato un'agenda su cui era riportata la contabilità dell'attività di spaccio, insieme a un bilancino di precisione per pesare la sostanza e ad altro materiale per il confezionamento.