Dopo il devastante tornado riapre villa Fogliano

Ci sono voluti quasi due mesi di lavori, particolarmente impegnativi, per rendere il borgo di Fogliano sicuro e di nuovo accessibile al pubblico, dopo il passaggio del devastante tornado nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso. Da ieri si può nuovamente accedere all'area verde, dopo la grave devastazione provocata dalla tromba d'aria che ha lasciato pesanti cicatrici nell'area protetta. Gli operai dei carabinieri Forestali hanno lavorato incessantemente per tagliare e rimuovere gli alberi colpiti da fulmini e vento, spesso con conseguenze irreparabili.

Ora gli spazi sono stati rimessi in sicurezza, non tutti a dire il vero, visto che la passeggiata lungo il lago è ancora chiusa al pubblico perché sono necessari ulteriori interventi. E' invece tornato pienamente accessibile il giardino principale dove, specialmente nei fine settimana, molti pontini si incontrano per una passeggiata o un pic nic in un luogo magico, certamente il più amato dai latinensi e non solo. Il bilancio dei danni è drammatico. Decine di alberi di alto fusto crollati, alcuni spezzati dalla furia del vento.

Le trombe d'aria che in passato hanno colpito questa zona avevano abbattuto soprattutto i pini secolari, stavolta hanno colpito anche eucalipti, querce e palme. Il boschetto di bambù che nascondeva la chiesetta praticamente non esiste più. Anche l'Orto Botanico è stato devastato, i carabinieri forestali avevano lavorato tutta la scorsa primavera con l'obiettivo di riaprirlo alle visite in autunno.