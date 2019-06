Terribile incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti a Cisterna

Bruciano rifiuti nella zona industriale di Cisterna. L’incendio è avvenuto ieri sera, verso le 20.45 circa. In fiamme parte dei rifiuti di un’azienda di stoccaggio. Sul posto è intervenuto il personale operativo del comando provinciale vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, anche con l’ausilio di una ABP (Auto Botte Pompa), sono valse ad impedire la propagazione dell’incendio.

Al momento non si sono riscontrati elementi utili per stabilire le cause.

Non risultano persone coinvolte.