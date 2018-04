Disposta la chiusura per due centri estetici cinesi di Aprilia

di Raffaella Patricelli

Niente più massaggi per due centri estetici cinesi di Aprilia sottoposto ad un controllo da parte del Nas di Latina. Dopo la relazione inviata dai carabinieri, il Comune ha prodotto un'apposita ordinanza - prendendo atto delle irregolarità - e diponendo la chiusura per entrambe le attività commerciali.



Secondo i militari, infatti, i due centri impiegavano personale non qualificato, non avevano in sede un tecnico e presentavano delle irregolarità che di fatto mettevano a rischio l'incolumità delle presone. Immediata quindi la chiusura.

Venerd├Č 13 Aprile 2018



