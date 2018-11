Diocesi di Gaeta, assemblea pastorale dedicata ai giovani: appuntamento a Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Vogliono farvi tacere, voi gridate". E' il tema dell'assemblea pastorale diocesana dedicata ai giovani, organizzata per venerdì 23 novembre dall’arcidiocesi di Gaeta. L'appuntamento è a partire dalle 18.30 presso l’Istituto per geometri “Tallini” di Formia. Un cammino fatto di tre tappe in cui saranno al centro i giovani, sulla scia del recente Sinodo dei Vescovi.Un cammino voluto dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari nel quale la Chiesa diocesana lascerà lo spazio e la parola ai giovani: loro sono il presente della Chiesa e del mondo. La prima tappa sarà dedicata agli educatori e accompagnatori dei giovani: genitori, catechisti, insegnanti, ma anche assistenti sociali, allenatori e tutti coloro che ‘lavorano’ ogni giorno con i giovani.L’equipe che cura l’assemblea pastorale diocesana, sta organizzando in collaborazione con gli uffici pastorali circa 20 laboratori a numero chiuso ai quali iscriversi: sport, immigrazione, arte, cinema, scuola, letteratura, politica, lavoro, musica, sessualità, pace, volontariato, videogiochi, creato, social. L’invito è quello di scegliere l’ambito più lontano e più critico della vita dei giovani dei quali ci si occupa ogni giorno.Il tema dell’assemblea si ispira alle parole di papa Francesco rivolte ai giovani nella Domenica delle Palme 2018: «Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per l’Osanna della domenica così da non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì. E sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili stiamo zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete?»Informazioni e iscrizioni su www.arcidiocesigaeta.it/giovani