Desire Capaldo, la cantante lirica di Fondi dal lockdown al gala internazionale

Interminabili mesi di lontananza forzata dal pubblico a causa della pandemia da Covid, ora un rientro sulle scene da favola. Letteralmente: la cantante lirica Desire Capaldo è tra gli artisti invitati al Gran ballo dei Principi e delle Principesse, in programma giovedì sera nella splendida cornice dell'Hotel de Paris di Monte Carlo. Un esclusivo evento internazionale in bilico tra sogno e realtà, fra red carpet, abiti da cerimonia e celebrità, arricchito dalla splendida voce dell'artista originaria di Velletri, cresciuta e residente a Fondi.

Un talento sbocciato in tenera età, quello di Desire, diplomatasi in canto classico al conservatorio Respighi di Latina per poi portare avanti una carriera di primo piano, collezionando ottimi riscontri da parte di critica e pubblico, soprattutto all'estero. Con il quartetto delle DIV4S ha affiancato in un tour mondiale Andrea Bocelli e calcato il palco del Festival di Sanremo, mentre negli anni da solista ha partecipato a svariati programmi Rai e Mediaset, è stata tra i protagonisti di un talent tedesco con un brano che sul web ha ottenuto oltre 20 milioni di visualizzazioni, ha inciso per case discografiche di caratura globale come la Sony, è stata scelta dalla Fondazione Pavarotti quale interprete principale di un'opera-musical in tributo al maestro modenese. Solo alcune tappe di un percorso professionale in costante ascesa. Adesso, l'atteso ritorno sul palcoscenico con il gala benefico nel Principato di Monaco. «Sarò sincera: oltre che emozionata sono molto nervosa», spiega la cantante. «E non soltanto per la caratura dell'appuntamento. Pandemia ed annesse restrizioni mi hanno fatto mancare l'aria. Stare tutto questo tempo senza la possibilità di esibirsi e senza pubblico mi ha destabilizzata non poco. Non era mai accaduto. Ma è finalmente giunta l'ora di ricominciare».

