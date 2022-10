Lunedì 10 Ottobre 2022, 11:00

Al Tribunale di Latina si è conclusa con esito positivo la prima procedura di esdebitazione che ha cancellato definitivamente i debiti di un privato. Si tratta di una donna di 40 anni che aveva maturato un debito complessivo di circa 150.000 euro legato all'attività del padre, formalmente a lei intestata.

COME FUNZIONA

Il meccanismo, introdotto grazie alla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, è rivolto ai soggetti non fallibili che si trovano in grosse difficoltà economiche, con debiti accumulati nel tempo e ormai ingestibili. La legge nasce per tutelare delle situazioni particolari ed estreme che possono travolgere piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, ma anche realtà di start up innovative. Possono beneficiare di questo strumento anche i privati cittadini e tutti i consumatori senza partiva IVA. La procedura riguarda coloro che non hanno accesso alle procedure concorsuali, è attivabile solo se chi la richiede non sia assoggettato alle procedure previste dalla legge fallimentare e si trovi in una condizione di sovraindebitamento non riuscendo più a far fronte ai debiti contratti.

IL CASO PONTINO

Esattamente il caso della 40enne seguito a Latina dagli avvocati Giulio Mazzaglia e Daniele Marini che hanno avviato, nel 2016 davanti al Tribunale, il procedimento di liquidazione del patrimonio di persona fisica sovraindebitata, che rappresenta una delle tre procedure disciplinate dalla legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Dopo l'apertura e la chiusura della procedura, i legali hanno avviato il successivo procedimento finalizzato al beneficio dell'esdebitazione, concesso dal giudice Marco Pietricola con conseguente definitiva liberazione da tutti i debiti maturati.

IL COMMENTO

«È la prima procedura di esdebitazione avviata e conclusasi positivamente innanzi al Tribunale di Latina commenta l'avvocato Giulio Mazzaglia - ora la speranza è che venga ampliato l'utilizzo e l'applicazione di tale strumento normativo onde consentire al ricorrere delle prescritte condizioni normative, che soggetti in forte crisi possano ottenere la liberazione dai debiti maturati nel corso della loro vita personale e professionale. Il cittadino in difficoltà deve sapere che il sovraindebitamento personale non è più un ostacolo insuperabile».

«Il procedimento di esdebitazione appena concluso - aggiunge l'avvocato Marini - assume un'importanza ancora più marcata se rapportato al delicato periodo di crisi economica tutt'ora in corso». Il commercialista Turco Liveri, in qualità di liquidatore giudiziale, aggiunge: «Il caso di oggi ci insegna che una corretta applicazione degli strumenti normativi offerti dal legislatore può portare ad una reale risoluzione di problematiche economiche e finanziarie che potrebbero apparire insormontabili».