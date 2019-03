In Semprevisa per Daniele Nardi: attese 4.000 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattromila persone è la stima di partecipazione prevista dagli organizzatori della passeggiata in vetta sul Monte Semprevisa in ricordo di Daniele Nardi, per domenica 31 marzo. Per l'escursione, partendo da Bassiano, lungo il sentiero che l'alpinista setino usava per allenarsi, l'appuntamento è per le 8 al Prato di Valle del Principe e si tratta di un trekking per esperti con un dislivello da mille metri.A guidare la cordata sarà Daniele Prosperi, conoscente affezionato di Daniele Nardi, che ci affida un suo ricordo: «Lo conobbi a Ferragosto 2013, ci incontrammo lungo il solito sentiero e poi i nostri incontri si fecero sempre più frequenti fino a diventare un'amicizia. Dalle Cornette ci metteva 55 minuti a salire fino in cima e spesso ripeteva il percorso anche due volte; sulla via di ritorno, poi, portava giù i rifiuti che la gente lasciava in montagna: domenica noi faremo lo stesso. Ero un suo grande ammiratore e lui lo sapeva: mi regalò la sua piccozza che usò per il Nanga Parbat nel 2016. Domenica la porterò con me insieme al diario di vetta che le persone potranno compilare con dediche e pensieri, e che poi consegnerò alla famiglia». Tramite l'associazione GoTrekk, che organizza la scalata ci sarà anche una raccolta fondi per portare avanti l'opera benefica intrapresa da Nardi: anche in questo caso il ricavato sarà affidato alla famiglia.Il percorso facile, invece, si svolgerà lungo la strada sterrata e sarà organizzato tipo spedizione con vari campi da raggiungere, dal base al 4 di Campo Rosello: 10 km di salita, che per disabili e famiglie con bambini piccoli sarà possibile fare anche in navetta. Saranno due le cerimonie in Semprevisa: alle 12 (appuntamento alle 11,30 in vetta) sarà svelata la targa in ricordo di Daniele sulla vetta (1.536 metri) in attesa che termini l'iter istituzionale intrapreso per l'intitolazione ufficiale; alle 13.15 avrà luogo invece la cerimonia di commemorazione a Campo Rosello (quota 1.100 metri). Tutti sono invitati a munirsi di pranzo al sacco, almeno un litro e mezzo d'acqua a testa e abbigliamento adeguato.