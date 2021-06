L'Azione Cattolica di Rieti compie 100 anni e festeggia con una serie di eventi

RIETI - Domani, venerdì 18 giugno, alle 12, presso la Sala degli Stemmi del vescovado a Palazzo Papale, l’Azione Cattolica reatina presenterà il calendario degli eventi che racconteranno la storia di cento anni di associazione. Un percorso tra passato presente e futuro, tracciato nel tessuto sociale ed ecclesiale del territorio reatino.

Un viaggio iniziato oltre cento anni fa che sarà raccontato a più voci in presenza del vescovo mons. Domenico Pompili e della presidente diocesana Fausta Tasselli. Interverranno il prof. Alessio Valloni (già presidente diocesano) per l’aspetto storico e il segretario diocesano Moris Baldi per la presentazione delle iniziative in programma.