Apple, la regina della Silicon Valley compie 45 anni: il futuro è green

Quarantacinque anni e non dimostrarli. Sarà merito degli upgrade o forse del suo fondatore Steve Jobs, che vede nel «computer una bicicletta per la mente», fatto sta che oggi la Apple compie 45 anni ed è sempre più “new”. La famosa azienda tra le prime al mondo, nata dalla passione per i computer dei due amici Steve Jobs e Steve Wozniak assieme a Ronald Wayne, per celebrarsi continua a sfornare novità ma soprattutto guarda al green. La regina della Silicon Valley, al di là dei prodotti conosciuti da tutti, infatti guarda ad un futuro 'green': si è assunta l'impegno di arrivare a zero emissioni entro il 2030. E un impegno verde è stato sottoscritto pure dalle oltre 110 aziende partner della filiera in tutto il mondo che useranno esclusivamente energia rinnovabile.

Today marks the 45th anniversary of Apple. The company was founded on April 1, 1976. Happy Birthday, Apple! pic.twitter.com/dfr2k78EQC — Apple Hub (@theapplehub) April 1, 2021

La mela morsa: uno status

Era il primo aprile del 1976, quando Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fondarono la Apple Computers. In pochi anni, nata in uno spartano garage di Los Atos in California, l'azienda è diventata una delle più importanti società del mondo per valore di mercato, con un logo che è uno status. Dopo un marchio fatto da Wayne, sostituito poco dopo, costituito da Isaac Newton seduto sotto un albero che mangia una mela, ora la mela morsa realizzata dal grafico Rob Janoff, è emblema di un'identificazione sociale in cui Steve Jobs ci identifica la semplicità.

Storia dell'azienda

Dalla rivoluzione dei primi personal computer, ora cimeli battuti a peso d'oro alle aste, alla svolta dell'iPhone ma anche dell'iPod e dei servizi di streaming; passando per qualche flop come il primo portatile Lisa o il palmare Newton, quella di Apple è una storia di alti e bassi. Proprio come quella del suo guru Steve Jobs morto nel 2011 e grazie alla cui visione la Mela Morsicata ha vissuto di rendita anche dopo. Il primo nuovo prodotto dell'era firmata Tim Cook è arrivato nel 2014 con l'Apple Watch. Poi sono stati lanciati i pagamenti 'mobilè, la realtà virtuale e in un prossimo futuro anche gli occhiali targati Cupertino, mentre la compagnia pensa anche ad un progetto auto pronto per il 2024.

