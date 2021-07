Covid, nuova impennata della curva in provincia di Latina: 47 casi in provincia

Venerdì 16 Luglio 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 13:43

Impennata di contagi in tutta la provincia di Latina. Il covid torna a colpire dopo settimane in cui la curva era in flessione. Sono infatti 47 i nuovi casi distribuiti in 13 comuni del territorio. Il numero più alto si registra nella città di Aprilia, che conta 12 positivi, seguita da Formia che ne conta 11. Ci sono poi quattro casi a Fondi, altrettanti a Minturno e a Terracina, tre a Gaeta, altri due rispettivamente a San Felice Circeo e Sermoneta, uno nei comuni di Cisterna, Latina, Lenola, Santi Cosma e Damiano e Sezze. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e un solo paziente ricoverato. Sono invece 63 i guariti e 5.522 le dosi di vaccino somministrate.