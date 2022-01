Covid Latina, bollettino di oggi 18 gennaio: zero morti ma di nuovo tanti contagi (1498)

L'unica buona notizia è che non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Per il resto il bollettino di oggi, 18 gennaio, della Asl di Latina fotografa una situazione ancora complicata. Intanto i nuovi contagi. Il rimbalzo c'è stato, eccome se c'è stato: ieri i nuovi casi erano stati 516, oggi balzano a 1498 (ma con tantissimi tamponi effettuati, tra molecolari e rapidi sono stati 9.288, facendo abbassare rispetto a ieri il rapporto tamponi/positivi che passa da uno a 4 a un nuovo caso ogni sei tamponi/test). L'altra cosa che balza agli occhi è che tutti e 33 i comuni pontini hanno almeno un nuovo contagio.

La città con più nuovi casi è Latina (398) seguita da Aprilia (207) e Terracina (162). Questa è la mappa completa di contagi in provincia:



Sono 302 i pontini guariti dal covid, ma restano in sorveglianza domiciliare 25.681 positivi, poco meno del 5% dei residenti in provincia di Latina.