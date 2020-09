Covid, giornata di tregua: quattro nuovi casi in provincia. La Asl: «Manteniamo alta l'attenzione»

Cisterna (1), di Latina (2) e di Roccagorga (1)

Tregua sul fronte contagi rispetto agli ultimi giorni, il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria locale di Latina segnale che sono risultate positive al Covid 4 persone, di cui tre trattate a domicilio e distribuite nei comuni di. Non si registrano nuovi decessi e la Asl raccomanda, in modo da agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” del Santa Maria Goretti e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl.Continuano gli appelli dell'azienda sanitaria locale e del suoche raccomandano vivamente “a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza. Inoltre si raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell'esito del tampone”.Il manager Casati insiste infatti da diversi giorni sul fatto che l'aumento dei contagi è legato ad un generalerispetto alle norme anti-Covid.