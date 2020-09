© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Casati, direttore generale della Asl, non ha dubbi: «C'è una cosa che deve preoccupare e far accrescere l'attenzione, non avere paura perché la paura porta a scelte sbagliate».E cos'è?«È evidente che qualcuno non riesce a comprendere quali sono i rischi e ad accettare di andare in un hotel Covid, a Roma, o gestire in famiglia come si deve un caso positivo. La percezione è che alcuni non si sono resi conto che se il tampone è positivo si deve stare a casa e che lo stesso vale fino a che non c'è stato l'esito del test»Avete casi concreti?«Difficile risalire a tutti, ma quello che emerge è uno stile di vita che fa sì che il Covid è come se non ci fosse, questo non è accettabile. Serve rispetto per se stessi e per le persone che si frequentano e vanno rispettate le prescrizioni»Che ribadite da mesi ma che evidentemente non trovano applicazione, è così?«Lavarsi le mani, evitare assembramenti, indossare la mascherina, rispettare le distanze. Ci vuole molto? Purtroppo non sono attuate, si vive come se il virus non ci fosse solo perché i malati non finiscono più in rianimazione e quindi si può abbassare il livello di guardia».È accaduto questo?«Mi sembra evidente, come lo è il fatto che il Covid non è morto e tanto meno si è indebolito»Ci saranno dei provvedimenti?«Nessuno vuole impedire i rapporti affettivi o mettere in ginocchio un'economia già stremata, ma si rischia un giro di vite. Per questo andrebbe fatta un'esperienza»Quale?«Un giorno nelle tende o al dipartimento di prevenzione, a vedere a che ritmi lavorano e con quale abnegazione gli operatori che senza sosta, da febbraio, seguono l'emergenza. Voglio ricordare che alcuni percepiscono poco più di 1000 euro e non si sono mai fermati e meriterebbero comportamenti diversi da quelli offensivi nei confronti di chi si sacrifica per la collettività».