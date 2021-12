Covid Latina, bollettino oggi 26 dicembre: 419 nuovi contagi, caos davanti alla farmacie per i tamponi

Mille casi in due giorni. non era mai successo dall'inizio della pandemia. Anche il bollettino di oggi, 26 dicembre, della Asl di Latina fotografa una situazione preoccupante. I nuovi contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore sono stati 419 (più altri 41 di persone non residenti in provincia). Quindi, sommando il dato di oggi ai 551 di dieri si arriva a mille nuovi contagi in due giorni.

Resta molto alto il numero dei casi scoperti nel capoluogo (139), ma è terribile anche quello di Aprilia (128). Sono addirittura nove le cvittà pontine con nuovi contagi a due cifre.

Questa la mappa dei nuovi contagi in tutta la provincia di Latina:



Da segnalare che a Latina davanti alle (poche) farmacie aperte nel giorno festivo che effettuano tamponi ci sono file lunghissime da questa mattina presto.