Covid Latina, bollettino di oggi 7 luglio 2022: 1432 nuovi casi concentrati in tre città

I contagi da coronavirus restano sopra quota 1400 in provincia di Latina, numeri tra i peggiori in Italia. Il bollettino di oggi, 7 luglio, della Asl di Latina segnala 1432 nuovi casi (113 meno di ieri) e per fortuna nessun nuovo decesso.

Latina è sempre la città con più casi, ma con numeri in calo rispetto agli ultimi giorni (i nuovi casi sono 345, 103 meno di mercoledì). Spicca al secondo posto Aprilia che fa invece registrare 227 nuovi contagi (111 più di ieri). Terza Terracina, stabile, con 105 nuovi casi (2 meno di ieri). Sono le uniche tre città in tripla cifra e da sole fanno registrare quasi la metà dei nuovi contagi di tutta la provincia.

Questa la mappa completa dei contagi nei 33 comuni pontini:



Sono quattro i pazienti ricoverati al Goretti nelle ultime 24 ore e cento le persone risultate negative e guarite dal virus.