Covid Latina, bollettino di oggi 5 luglio: nuovo record di contagi, 1625 in 24 ore

Il virus sembra procedere con una logica matematica, i nuovi casi in provincia di Latina raddoppiano dopo sette giorni. Il bollettino di oggi, 5 luglio, della Asl di Latina segnala 1625 nuovi casi di contagio al coronavirus nelle ultime 24 ore (poco meno del doppio di martedì scorso quando erano stati 939, proprio come accaduto già lunedì quando i positivi erano stati 456, poco meno del doppio dei 256 registrati il lunedì precedente).



Salgono anche i comuni con casi a tre cifre, oggi sono ben cinque. Il record dei contagi spetta sempre al capoluogo che stavolta arriva a contare addirittura 477 positivi in un giorno, non accadeva da mesi. Seguono Aprilia con 184 casi, Cisterna con 144, Terracina (118) e Formia (104). Senza nuovi contagi un solo comune su 33, è Ventotene. Spiccano gli 84 casi di Sezze e i 78 di Priverno oltre ai 51 di Minturno e i 47 di Pontinia.

Questa la mappa completa dei nuovi contagi in provincia:



Anche oggi purtroppo il Covid ha fatto un'altra vittima, il decesso registrato a Latina. Solo due i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore al Goretti. Centocinquanta invece le persone a cui è stato somministrato il vaccino, di queste 74 hanno avuto la quarta dose.