Covid Latina, bollettino di oggi 14 gennaio: 1.944 nuovi casi, 6 ricoveri, nessun morto

Nuova impennata di contagi al coronavirus in provincia di Latina, l'ennesima di queste settimane. Il bollettino di oggi, 14 gennaio, della Asl di Latina segnala 1994 nuovi casi (1310 più di ieri). Siamo a metà mese ma il numero di nuovi casi riscontrato a gennaio (16.223) è già il doppio di quelli individuati in tutto dicembre (8507). Un quarto dei nuovi positivi è stato riscontrato a Latina (527), che si conferma la città con il numero più alto di nuovi contagiati. Seguono Aprilia (231), Formia (140) e Sabaudia che ha addirittura 111 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Solo Ventotene non ha nuovi casi nel bollettino odierno. Questa la mappa completa dei nuovi casi in provincia:



Nelle ultime 24 ore ci sono stati sei pazienti ricoverati al Goretti (e uno trasferito in altre strutture covid del Lazio). Record di vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state 6933, di cui 860 prime dosi.