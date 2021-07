Covid Latina, bollettino Asl oggi 11 luglio: 7 nuovi casi e nessun decesso

Domenica 11 Luglio 2021, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 15:10

Sette nuovi casi, zero decessi, zero ricoveri e zero guarigioni. I numeri del bollettino della Asl Latina di oggi, 11 luglio, fotografano una situazione ambivalente, con i casi in ripresa per il secondo giorno consecutivo (7 nuovi casi oggi, 7 casi ieri) , ma senza decessi e senza ricovery.

Ecco la mappa completa dei casi:



Oggi ci sono due casi ad Aprilia, 1 a Cisterna, 1 a Priverno, 1 a Sabaudia e 2 a Terracina. Anche oggi non ci sono nuovi casi a Latina. Zero anche i ricoveri e zero i decessi.

Record di vaccinazioòni: nelle ultime 24 ore sono state addirittura 6.324.