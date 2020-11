Covid, il sindaco di Latina Damiano Coletta positivo al tampone rapido

«Il sindaco Damiano Coletta è risultato positivo a un tampone rapido cui si è sottoposto nella giornata di oggi». Così poco fa il Comune di Latina ha dato notizia della positività del primo cittadino del capoluogo. «Data la positività - spiegano da piazza del Popolo - il sindaco si è sottoposto anche al prelievo per il tampone molecolare. Nell’attesa di conoscerne l’esito, il Comune ha comunque già attivato le procedure previste dal protocollo sanitario. Al momento le sue condizioni di salute sono buone». Il sindaco come si ricorderà giovedì sera aveva dovuto fronteggiare in prima persona l'emergenza covid nel dormitorio comunale dove 23 ospiti erano risultati positivi al coronavirus, anche se con i doppi guanti, la doppia mascherina e la visiera, Coletta era rimasto per più di due ore nel dormitorio in un momento di grande concitazione e grande preoccupazione.

APPROFONDIMENTI NEWS Covid Lazio, bollettino oggi martedì 24 novembre: 2.509 nuovi... LATINA Coronavirus, altri 4 morti e 309 nuovi positivi in provincia di Latina ITALIA Latina cluster al Dormitorio di viale XXIV Maggio VIDEO Il dormitorio di Latina presidiato LATINA Venti ospiti del dormitorio di Latina positivi al Covid: scatta...

Latina cluster al Dormitorio di viale XXIV Maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA