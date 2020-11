Venti ospiti del dormitorio di Latina positivi al Covid: scatta l'isolamento

Venti ospiti del dormitorio di viale XXIV maggio a Latina sono risultati positivi al covid al test rapido antigenico. Gli operatori della Asl nella serata di ieri hanno effettuato il test rapido all'ingresso e il molecolare a chi è risultato positivo, per il quale si attende però ancora l'esito.

La conseguenza è stata l'isolamento di 20 persone in un'altra sala autonoma della stessa struttura dove hanno trascorso la notte. Le persone contagiate attendono ora una valutazione clinica da parte del personale sanitario e poi saranno trasferite in una struttura idonea che sarà individuata nelle prossime ore. Intanto, i turni degli operatori all'interno del dormitorio sono stati raddoppiati e l'esterno è vigilato da due pattuglie della polizia locale. Il dormitorio di viale XXIV maggio era in realtà nato come struttura per l'emergenza freddo ma, in considerazione dell'emergenza sanitaria, è rimasto attivo da marzo scorso proprio per monitorare la situazione.

APPROFONDIMENTI VIDEO Il dormitorio di Latina presidiato ITALIA Latina cluster al Dormitorio di viale XXIV Maggio

Vedi anche > Coronavirus, focolaio tra le suore. Adesso preoccupano i contagi nelle comunità

Ultimo aggiornamento: 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA