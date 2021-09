In prima linea contro il Covid, medaglia d'argento al merito per il medico Riccardo Graziosetto

Giovedì 16 Settembre 2021, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Medaglia d'argento al merito di Marina per Riccardo Graziosetto, medico di Minturno, in prima linea contro il Covid 19. A darne notizia è stato l'Ordine dei medici di Latina, riportando il decreto ministeriale 299 del 15 luglio 2021 con il quale è stata concessa l'onorificenza al capitano di corvetta.

Questa la motivazione: «Ufficiale medico impegnato nel corso dell'emergenza pandemica Covid-19 dapprima quale componente del team sanitario di bio-contenimento costituito presso l'ospedale Spallanzani di Roma, per l'evacuazione aereo-medica dei cittadini italiani ed europei rimasti a bordo della nave da crociera “Diamond Princess" nel porto di Yokohama e successivamente presso le strutture del servizio sanitario della Regione Lombardia. Operando in un contesto caratterizzato da elevatissimo

rischio biologico, il capitano di corvetta Riccardo Graziosetto ha messo in luce assoluta dedizione e professionalità, svolgendo i compiti assegnati con grande perizia ed acume, anteponendo gli interessi della collettività anche a scapito dell'incolumità personale. Contraeva la malattia nell'esercizio delle sue funzioni, dalla quale successivamente guariva. Splendido esempio di ufficiale medico, che con il suo operato ha dato lustro alla Difesa e alla Marina Militare».