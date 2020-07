Coronavirus, un altro positivo. Si tratta di una donna di Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Dopo una giornata di tregua, torna a salire il numero di contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di una donna di Formia che la Asl si aspettava considerando che ha avuto contatti con due persone risultate positive, con cui la donna lavora. Intanto ieri nella zona di Sabaudia sono stati eseguiti 200 tamponi nella comunità indiana, in particolare a chi è stato in contatto con i tre positivi dei giorni scorsi. Oltre ai contatti diretti legati alle abitazioni dei contagiati, sono stati sottoposti a tampone anche i fedeli presenti a una funzione religiosa domenica scorsa dove era presenti alcuni Covid positivi. Da oggi si attendono i risultati delle indagini per capire quanto e come il Covid 19 si sta diffondendo.Il numero complessivo di positivi sale a 591, non cambia il numero di decessi ma diminuisce quello dei ricoverati, dal reparto di Malattie infettive sono stati infatti dimessi due pazienti del cluster di Priverno dopo circa 60 giorni di ricovero.