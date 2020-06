Coronavirus, zero casi in provincia di Latina. Negativi ai tamponi tutti gli autisti Csc

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus». E' la buona notizia per la provincia di Latina contenuta nel bollettino 112, diramato dalla Asl pontina. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi: dall'inizio dell'emergenza sono stati 35. Ad oggi i casi totali sono stati 560, mentre sono 485 le persone guarite. I ricoverati sono attualmente 26 (nessuno dei quali in terapia intensiva), mentre i pazienti contagiati sono in tutto 40 (ne restano infatti 14 in isolamento domiciliare). Inoltre la Asl chiarisce che «tutti gli autisti della C.S.C. Mobilità del Comune di Latina sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei giorni scorsi».

Leggi l'approfondimento Coronavirus, a Latina nessun focolaio alla Csc Mobilità

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA