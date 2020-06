© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca la conferma ufficiale, ma alla Asl, in Comune e ai vertici della Csc mobilità si tira un sospiro di sollievo. Non c'è un focolaio tra i dipendenti, non ci sono stati altri contagi - all'esito dei tamponi pervenuti - tra gli autisti del servizio di trasporto pubblico nel capoluogo.Il paziente risultato positivo era andato a donare sangue all'Avis e i controlli preventivi messi in atto hanno consentito di scoprire il contagio e avviare le successive verifiche. Nella squadra che all'azienda sanitaria segue quotidianamente l'evolversi di contagi e link vanno con i piedi di piombo, si attende qualche ultimo tampone, ma i timori per un nuovo cluster che sarebbe stato particolarmente difficile da gestire sembrano fugati.Stesso discorso per gli altri due link dei giorni scorsi, uno di una donna rientrata dal Brasile - dove il Covid 19 sta facendo strage - e una famiglia. Dai tamponi effettuati ai contatti non sono emerse altre positività.QUI CORICe n'è, invece, una di importazione a Cori. Un uomo che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale Cto di Roma, è stato sottoposto ai controlli di prassi ed è risultato contagiato.Il tampone ha dato esito positivo, lui vive in provincia di Roma ma siccome ha avuto contatti con i parenti coresi, questi ultimi sono stati messi in quarantena a seguito della notifica alla Asl di Latina del nuovo caso. Tamponi per tutti, in modo di scongiurare nuovi casi o seguire - cosa che nessuno si augura - nuovi link.I DATI«Nella giornata odierna, non si registrano nuovi casi positivi notificati dalla Asl di Latina. Tuttavia, nella giornata di ieri, è stato notificato da altra Asl un paziente positivo residente nel Comune di Cori».È quello che ha appunto reso noto l'azienda sanitaria di Latina, nel consueto bollettino quotidiano. Anche oggi, fortunatamente, non si registrano decessi.Con quello di ieri diventano 560 i contagi da inizio pandemia, con una prevalenza di 9,73 ogni 10.000 abitanti, i guariti sono finora 485 - con un significativo 86% di negativizzazione, un record in Italia - 35 i morti. Restano positivi al momento in tutto il territorio 40 pazienti, 26 dei quali a domicilio.Dei 14 in ospedale nessuno è ricoverato in terapia intensiva.LA CERIMONIAMartedì alle 11.45, in concomitanza con l'anniversario della posa della prima pietra di Latina, all'ingresso dell'ospedale Santa Maria Goretti sarà svelata una targa che il sindaco Damiano Coletta a nome della città ha voluto donare, in segno di gratitudine, a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno e la loro professionalità a tutela della salute della comunità durante l'emergenza Covid-19.Saranno presenti lo stesso Coletta e il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, insieme ai vertici dell'azienda e dell'ospedale.