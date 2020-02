Coronavirus, montate le tende negli ospedali della provincia di Latina

Sono state montate le tende che verranno utilizzate come "pre triage" all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, al "Fiorini" di Terracina, al "San Giovanni di Dio" di Fondi e al "Dono Svizzero" di Formia. Volontari della protezione civile hanno allestito le aree destinate a chi arriva con sintomi influenzali e non dovrà entrare in contatto con i pronto soccorso. Le tende, infatti, si trovano fuori dagli ospedali e nel caso la verifica portasse a sospetto di contagio con il Covid 19 il paziente verrebbe inviato direttamente al reparto di malattie infettive attraverso un percorso esterno o allo "Spallanzani".

Va ribadito che, ad oggi, non ci sono contagi a Latina e provincia e tutti i sospetti sono risultati negativi.

«Il montaggio della tenda – sottolinea il sindaco di Formia, Paola Villa - è una precauzione necessaria che si sta adottando in diversi ospedali di tutta Italia, non deve allarmarci, anzi deve rassicurarci perché si stanno seguendo tutti i protocolli nazionali ed internazionali».



