Coronavirus, presidente Confcommercio: «Troppi contagi, non possiamo permetterci nuovo lockdown

«Siamo preoccupati per la ripresa dei contagi, occorre maggiore responsabilità nell'utilizzo delle mascherine, nel rispetto del distanziamento e nella corretta igiene delle mani. Dobbiamo tutti insieme contenere una possibile recrudescenza del virus. Cittadini e imprese non possono permettersi un nuovo lockdown. Utilizziamo queste piccole accortezze per proteggerci e per proteggere».

E' l'appello del presidente Confcommercio Lazio sud, Giovanni Acampora, anche ad una maggiore attenzione soprattutto nei luoghi maggiormente affollati «che non sono soltanto quelli del divertimento ma anche gli uffici, i mezzi di trasporto, le piazze e i nostri bellissimi centri storici, ed è qui che occorre una maggiore sensibilizzazione all'uso dei presidi di sicurezza e al distanziamento. Conserviamo immutata la nostra libertà di uscire, di godere le nostre bellezze e le nostre libertà ma facciamolo consapevolmente».

